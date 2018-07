Naro, la crisi idrica e il Lago San Giovanni

Connect on Linked in

E’ apparso sul quotidiano “la Repubblica” del primo luglio un servizio, a firma di Antonio Fraschilla, in cui si davano notizie completamente prive di fondamento e lesive dell’immagine della Città di Naro.

Il servizio è stato pubblicato a pag. 16 col titolo “Nella Sicilia dove l’acqua arriva due volte al mese”, mentre nella prima pagina del quotidiano nazionale la notizia veniva anticipata con il titolo-scoop:” Naro, il paese della Sicilia dove l’acqua arriva nei tubi soltanto due volte al mese”.

Preme qui sottolineare che il contenuto dell’articolo non corrisponde a verità, anche perché il Comune di Naro, come quasi tutti i Comuni dell’agrigentino e quelli siciliani, soffre la drammaticità della crisi idrica, ma non è soffocata da turni così lunghi.

L’assessore Franco Lisinicchia, peraltro, ha da tempo predisposto, a mezzo di dipendenti comunali, un servizio di monitoraggio sui turni idrici e sul quantitativo d’acqua che giunge nei serbatoi di Naro per il tramite del soggetto gestore “Girgenti Acque”.

Dalle risultanze degli ultimi due mesi del monitoraggio appare chiaro che i turni di erogazione idrica nell’abitato non superano i 3/4 giorni e il quantitativo d’acqua che giunge nei serbatoi comunali è di 18/19 litri al secondo.

Priva di fondamento sono pure le notizie riportate nel servizio de “la Repubblica” secondo cui “nel paese è tutto un proliferare di autobotti abusive” e secondo cui il lago San Giovanni, a pochi chilometri di distanza da Naro,”è diventato una distesa di fango”.

In realtà, infatti, sul lago San Giovanni si svolgono regolarmente e periodicamente regate regionali e nazionali di canottaggio; inoltre,le sue acque durante l’estate sono utilizzate per fini irrigui, con gran sollievo per l’agricoltura.

DICHIARAZIONE DEL SINDACO:

“Il servizio giornalistico pubblicato da “la Repubblica”contiene dati del tutto infondati ed è lesivo dell’immagine della Città e dei suoi abitanti.

Capisco l’esistenza della crisi idrica, ma i turni d’erogazione dell’acqua non hanno cadenza quindicinale, bensì di 3/4 giorni. Noi conduciamo la nostra battaglia nei confronti del soggetto gestore, perché vogliamo l’acqua corrente quotidianamente, ma i turni non sono affatto quelli indicati dal quotidiano.

Per quanto riguarda il Lago san Giovanni, invito il giornalista Fraschilla a venire a Naro, per poter constatare come lo stesso sia attrezzato sia per l’irrigazione agricola sia per i tornei di canottaggio. Anzi, ci è stato concesso un finanziamento di un milione di euro che servirà a completare le strutture e gli impianti a servizio del canottaggio”.

Il Sindaco

(dr. Calogero Cremona)