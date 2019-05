Naro, la Fondazione Immacolata concezione continua la sua attività

Print This Post

La Fondazione Immacolata Concezione Onlus non chiude ma continua regolarmente le sue attività per il proseguimento dei propri fini civici, solidaristici e di utilità sociale.

Inoltre il CdA ha deliberato di riorganizzare le attività e di avviarne di nuove, sempre in coerenza ai fini statutari. La Fondazione Immacolata Concezione Onlus ha chiuso solamente l’attività di accoglienza per minori stranieri che ospitava, visto che ormai non arrivano più migranti.

“Nei prossimi giorni incontrerò il Presidente e il Consiglio di Amministrazione al fine di intraprendere iniziative in comune – commneta il sindaco, Maria Grazia Brandara – quella struttura rimarrà il fiore all’occhiello di Naro, con la programmazione e la realizzazione di molteplici attività e di interventi nel campo della solidarietà sociale e di altri importanti settori che interessano la vita cittadina”.