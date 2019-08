Naro, lavora in una abitazione e precipita al suolo: grave un 70enne

Connect on Linked in

Un gravissimo incidente lavorativo è avvenuto in queste ore nelle campagne di Naro, paese in provincia di Agrigento.

Un 70enne originario del posto stava eseguendo dei lavori in un edificio in costruzione quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe improvvisamente precipitato impattando così violentemente al suolo.

Immediatamente dopo il tragico sinistro sul posto si sarebbero fiondati i sanitari del 118 i quali, viste le condizioni dell’anziano, avrebbero fatto giungere l’elisoccorso che avrebbe così trasportato d’urgenza il pensionato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici del pronto soccorso avrebbero giudicato fin da subito gravi le sue condizioni.

Di Pietro

Geremia