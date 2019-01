Naro, lunedì parte la differenziata porta a porta

Dopo il Centro Comunale di Raccolta e le isole ecologiche urbane ove differenziare i rifiuti, ecco arrivare a Naro la differenziata porta a porta: comincerà difatti lunedì prossimo, 28 gennaio, ed esordirà con la raccolta della carta, oltre che con quella dell’umido che sarà ritirato tutti i giorni, salvo il venerdì.

L’evento è già stato pubblicizzato attraverso

pagine dei social network dedicate, anche a cura della concessionaria del

servizio, ed attraverso la promozione nelle scuole d’ogni ordine e grado, con l’intervento

dell’assessore Alba Ansaldi e di una consulente specializzata della ditta

concessionaria.

Nel quadro della campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti, inoltre, si distribuiranno, durante il fine settimana, ulteriori depliants informativi sulle modalità e sul calendario della differenziata porta a porta.

Infine, una singolare ma efficace forma di

promozione per raggiungere i quartieri periferici e le persone anziane che

spesso restano a casa sarà attivata a partire da oggi e sino a domenica:

quella di far girare una macchina col megafono per avvertire la cittadinanza dell’avvio del servizio porta a porta a cominciare da lunedì prossimo.

“Ringrazio l’assessore Alba Anzaldi per il lavoro diuturno e certosino che ha fatto e sta facendo per assicurare l’avvio del porta a porta nella raccolta differenziata dei rifiuti - commneta il sindaco, Calogero Cremona - lancio anche un appello a quel 12/13% dell’utenza che non ha ancora ritirato i contenitori per la differenziata affinché provveda in questi giorni al ritiro. Da lunedì i secchielli dovranno essere lasciati davanti il portone di casa dalle ore 22,00 alle ore 6,00 in base al calendario contenuto nel depliant consegnato a ciascun utente”.