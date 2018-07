Naro, nasce info point universitario

Connect on Linked in

“Un servizio gratuito e di orientamento per i giovani naresi”, è questa la sintesi del progetto che vede coinvolte 3 associazioni, due universitarie ed una operante sul territorio che dei giovani naresi stanno attivando presso il comune di Naro.

Si tratta di uno sportello informativo concernente l’orientamento universitario per tutti i giovani dell’hinterland.

“Il mondo dell’Università risulta abbastanza complesso per i giovani che, per la prima volta, si interessano ad un’immatricolazione. Esistono tanti bandi e benefici ad esempio, che vengono erogati tramite l’ERSU in Sicilia e che spesso vengono ignorati per mancata conoscenza.” – dichiarano i tre organizzatori dell’iniziativa – “È nostra intenzione aiutare chiunque voglia iscriversi tramite consigli e assistenza di chi ha già percorso parte del suo cammino accademico”.

Il servizio sarà attivo presso il Palazzo Civico del Comune di Naro, in piazza Garibaldi e riceverà tramite appuntamento concordato via mail o telefonicamente una o due volte a settimana.

“Non solo atenei siciliani ma assistenza anche fuori dalla Sicilia, grazie alla confederalità dell’UDU che ha basi spalmate su tutto il territorio nazionale”.

A supporto dell’iniziativa l’impegno di Spazio Giovani : associazione di promozione sociale operante sul territorio; la mail per contattare il servizio è infopointuniversitarionaro@gmail.com , in caso di mancata risposta si contatti telefonicamente uno dei tre responsabili.

Francesco Malluzzo, UDU Palermo – Unione degli Universitari

Alberto Tosto, Unikore

Giuseppe Nicotra, associazione Spazio Giovani