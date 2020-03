Naro, orrore in strada: rinvenuti cuccioli lanciati da auto

Print This Post

Un’infida quanto terribile azione sarebbe stata fatta per le strade di Naro nella giornata di ieri.

Alcuni volontari animalisti pare infatti che abbiano trovato 3 poveri cuccioli che si pensa siano stati violentemente lanciati sull’asfalto da una macchina in corsa. Una volta recuperati i 3 poveri animali, di cui uno morto a causa di un’emorragia interna, sarebbero stati immediatamente trasportati presso una clinica veterinaria nelle vicinanze per curare le ferite riportate in seguito al crudele lancio che sottolineerebbero la perfidia e la barbarie di cui può essere capace un essere umano nei confronti di animali indifesi.