Naro, paura in centro: derubata una nota gioelleria

Attimi di terrore sono stati vissuti nei giorni scorsi a Naro, paese in provincia di Agrigento.

Un gruppo di ladri incappucciati hanno fatto irruzione all’interno di una nota gioielleria sita in Corso Vittorio Emanuele, una delle vie del centro storico, riuscendo a portare con se un bottino composto da diverse tipologie di gioielli. Durante la rapina sembra che ci sia stata una colluttazione tra il titolare dell’esercizio commerciale e i balordi che però non li ha fatti desistere dal portare via il maltolto scappando via e facendo perdere così le proprie tracce.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia