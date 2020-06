Naro, prevista per domani la campagna ecologica “RipuliAmo Naro”

Print This Post

Un atto di cittadinanza attiva encomiabile quello che avverrà domani a Naro.

In vista della festa di San Calogero nella città del Barocco è stata infatti organizzata un’iniziativa atta a ripulire le strade così da permettere un’accoglienza ottimale ai turisti che si recheranno in pellegrinaggio per omaggiare il Santo Patrono.

Ad unirsi al flash mob sarà anche il primo cittadino Maria Grazia Brandara la quale si è dichiarata entusiasta dell’idea avuta dai suoi concittadini: “Anche io parteciperò Lunedì a ripulire nelle vicinanze delle sedi istituzionali e, sono certa, che i miei Assessori e il Consiglio Comunale faranno lo stesso.

Ricordo ancora una volta a tutti di evitare ogni forma di assembramento e di rispettare le regole per il contenimento dell’epidemia così come disposto dai Decreti Governativi e dalle Ordinanze Sindacali. Parafrasando Santa Teresa di Calcutta:” pulisci davanti all’uscio di casa e tutta la città sarà pulita” – ha dichiarato la sindaca narese.

Di Pietro Geremia