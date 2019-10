Naro, problema rifiuti: appello del Sindaco ai colleghi amministratori

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nei tre fine settimana dello scorso mese di Settembre Naro è stata tra le città inserite nel festival turistico regionale Le Vie dei Tesori. Nei sei giorni di visite guidate a Naro sono arrivate migliaia di turisti.

Nei giorni immediatamente successivi è stato emozionalmente leggere le tante recensioni e le tante osservazioni di coloro che hanno scelto la Fulgentissima come meta per trascorrere una giarata all’insegna dell’arte, della cultura e della tradizione.

Tra i tanti commenti, però, alcuni mi hanno fatta riflettere sulla situazione indecorosa in cui le statali che conducono a Naro versano.

I cumuli di rifiuti che costeggiano i bordi delle strade è un biglietto da visita orrendo non solo per Naro. Tutta questa non curanza e questa mancanza di rispetto per l’ambiente e il territorio ci fa male e vanifica il lavoro che ogni giorno svolgo per tenere Naro pulita.

Le campagne e le strade che ci collegano con le altre città e i paesi limitrofi sono una vera e propria indecenza. Mi appello agli altri Sindaci e tra loro anche alla Commissione Prefettizia di Camastra. Voglio parlare al Sindaco di Palma di Montechiaro, di Licata, di Favara, di Agrigento, di Ravanusa, di Delia, di Canicattì…

Da primo cittadino di Naro vi invito a sederci attorno a un tavolo e a discutere trovando una soluzione a questa indecenza che ci fa perdere dal punto di vista turistico, economico e lavorativo! Naro può essere il punto di partenza per lavorare tutti insieme e per creare una squadra interforze affinché si metta la parola fine a questo scempio