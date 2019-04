Naro, raccolta rifiuti: possibili disservizi per sciopero lavoratori

Connect on Linked in

Per lunedì, 8 aprile, sono previsti disservizi per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, gestito a Naro, dalla Roma Costruzioni.

Infatti, la stessa ditta ha, da poco rilasciato un comunicato, per spiegare la situazione.

“Preavvisiamo – leggiamo nella nota di Roma Costruzioni – che, a seguito della proclamazione di sciopero dei dipendenti del cantiere di Naro per l’8 Aprile 2019, il servizio di nettezza urbana da noi gestito, potrà subire in tale giornata carenze, in rapporto all’adesione dei lavoratori allo sciopero, con possibili lievi riflessi anche per i giorni successivi.

Nella giornata indicata saranno comunque assicurati i servizi indispensabili, garantiti dalla Legge n. 146/90 e dall’Articolo specifico del Codice di Regolamentazione del CCNL di riferimento. Il servizio previsto per la giornata dell’8 aprile verrà comunque recuperato, come da calendario raccolta, nei giorni successivi”.

Vito Francolino