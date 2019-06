Naro, realizzata struttura di caricamento delle batterie di Smartphone

Print This Post

Una Naro sempre più energetica quella che si avvicenda in questi giorni.

Grazie ad una brillante iniziativa promossa dalla neo eletta sindaca Mariagrazia Brandara infatti, in Piazza Garibaldi del paese in provincia di Agrigento è stata posizionata una stazione di ricarica gratuita per le batterie degli Smartphone.

Il totem energetico, inserito nei punti dei primi 100 giorni di programma elettorale, sarà dunque accessibile per qualsiasi utente sia dotato di cavetto USB e permetterà di poter ricaricare velocemente sia cellulari che Tablet.

“Un servizio utile e anche bello per la nostra città!” – commenta la Sindaca della Fulgentissima.

Di Pietro Geremia