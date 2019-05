Naro, ripristinato il servizio gratuito di trasporto urbano

Connect on Linked in

Il Sindaco Maria Grazia Brandara, udito il consulente a titolo gratuito per i Servizi Sociali Sara Incardona, ha firmato un’apposita determina che reintroduce in via provvisoria e sperimentale in attesa di una nuova corriera ibrida il servizio gratuito di trasporto urbano per tutti e che da tempo, a causa di problemi di natura tecnica e burocratica, era sospeso.

Nei prossimi giorni un bus del Comune, con capienza inferiore a nove posti, riprenderà le corse urbane dalle ore 8.00 con le seguenti fermate:

Dalle 8.00 alle 8.40:

Via Gramsci; tratto Via Matteotti, Viale Europa; SS. 576; c/da Messer Rinaldo (ingresso Via Sofocle e Via Euripide); Via Don Guanella; Viale Umberto I (primo tratto); Piazza Marconi (posta); Via Diaz; Piazza Crispi; Rotabile Agrigento; Cimitero; Rientro.

Dalle 12.20 alle 13.00:

Piazza Crispi, Rotabile Agrigento; Cimitero; Rotabile Agrigento; Via Pitruzzella; Via Don Minzoni; Viale della Repubblica; Via Circonvallazione; Via Aldo Moro; Via ex Stazione; SS. 576; c/da Messer Rinaldo (Via Sofocle e Via Euripide); Rientro.

Il Sabato e la Domenica le corse saranno continuative con pausa di un’ora dalle 10,30 alle 11,30.

Dichiarazione del Sindaco:

“Oggi è stato ripristinato uno tra i servizi più importanti per Naro. Il trasporto urbano gratuito è prevalentemente usato da anziani con difficoltà a spostarsi per Naro che a causa delle sue strade ripide rende poco pratico per i nostri concittadini meno giovani il tragitto da una parte all’altra della città”.