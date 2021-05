Si è insediato ieri il nuovo Segretario Generale del Comune di Naro, Pietro Amorosia. Il Segretario è stato ricevuto dal Sindaco Maria Grazia Brandara e successivamente ha voluto incontrare i dipendenti comunali nella Sala del Consiglio del Palazzo di Città.

Amorosia si è soffermato a parlare coi dipendenti per circa un’ora invitandoli alla collaborazione e al rispetto dei ruoli assegnati ad ognuno. Il Segretario Generale ha affrontato le prime problematiche dell’ente e già da questa mattina è al lavoro per disporre i primi accertamenti.

Insieme al Sindaco ha definito il suo incarico come “le ali che faranno volare, come Icaro, questo Municipio senza avvicinarsi troppo al sole e sciogliersi”.



“Sono felice per il discorso che ha fatto il Segretario – commenta il sindaco Maria GraziaBrandara – per il richiamo al senso di responsabilità. Il Dott. Amorosia è stato incaricato dalla Prefettura di Palermo in sostituzione del segretario titolare”.