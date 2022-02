Mondo della politica in lutto a Naro. Si è spento la notte scorsa in una clinica di Milano, l’ex sindaco Pippo Morello. Aveva retto le sorti del paese per due legislature. La prima dal 1997 al 2002 eletto con la lista Democrazia Europea e successivamente dal 2009 al 2014 quando era stato eletto con il Pdl. Da qualche tempo era malato ma nonostante tutto non aveva messo da parte la grinta e la voglia di fare che da sempre lo hanno contraddistinto. Messa da parte la politica si era dedicato ad altre attività ed in particolare alla sua azienda agricola. Pippo Morello era stato anche il primo Presidente del Gal Sicilia Centro Meridionale gruppo di azione locale di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento tra cui Naro. A dare la notizia della prematura morte di Pippo Morello è stata ieri mattina l’attuale sindaco del paese Maria Grazia Brandara. “La città stamattina-ha scritto il sindaco di Naro- si è svegliata attonita per una notizia che mai avrebbe voluto ricevere. Naro lo aspetta per salutarlo come merita e come, sono certa, gli farebbe piacere anche se, schermendosi, avrebbe detto.. con il suo affascinante sorriso: “Ma no, no!”. Conserverò con cura i nostri lunghi messaggi, in particolare quelli di giorno 6 febbraio. Ne farò tesoro caro Pippo, Sindaco di riconosciute capacità ed acume politico. A Luisa e Gaia – conclude Brandara-arrivi forte l’abbraccio della città”. Intanto, nelle prossime ore la salma di Pippo Morello farà rientro nella sua Naro dove si svolgeranno i funerali.