Naro, solidarietà del Sindaco Brandara al procuratore Patronaggio

Continuano gli attestati di solidarità nei confronti del Procuratore capo di Agrigento , Luigi Patronaggio, vittima nelle ultime ore di un vile atto intimidatorio.

Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara scrive quanto segue:

“Solidarietà al Procuratore Capo della Repubblica di Agrigento Dott. Luigi Patronaggio dopo l’ennesima intimidazione. Comprendo bene in questi casi come ci si sente. Il lavoro del Procuratore è encomiabile e rispettabile. Particolarmente attento ai problemi della sua terra e vicino ai cittadini e ai loro rappresentati da sempre. Il dott. Luigi Patronaggio è cittadino onorario di Naro, la solidarietà, oltre ad essere quella personale, è anche in rappresentanza dell’intera comunità narese dove le affondano le sue radici.”