Naro, tragedia sfiorata: crolla il muro del calvario, bambina giocava a pochi metri

Tragedia sfiorata in piazza Roma a Naro, poche ore fa è crollato parte del muro del calvario , probabilmente a causa dell’umidità accumulata durante la stagione invernale, travolgendo una panchina dove sono soliti sedersi gli anziani naresi.

Per fortuna oggi nessuno era seduto li, altrimenti il bilancio sarebbe stato tragico. A pochi metri dal crollo inoltre, ci confermano alcuni residenti, si trovava una bambina che sentito il boato è scoppiata in lacrime per lo spavento.

Tutte circostanze fortunate che hanno evitato conseguenze fisiche per gli utenti di quello scorcio di Naro molto frequentato e conosciuto in tutta la provincia.

Adesso la zona è stata transennata e saranno effettuati dei sopralluoghi per valutare il rischio per la pubblica inclumità.