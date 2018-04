Naro, tutto pronto per il 1° Festival chitarristico “Naro, Città del Barocco e della Musica”

Connect on Linked in

Un weekend artistico è in programmazione a Naro, paese in provincia di Agrigento. Nella città del barocco infatti, è stato organizzato per questo sabato e domenica il 1° Festival Chitarristico “Naro, Città del Barocco e della Musica”. La kermesse musicale è stata dunque suddivisa in due giornate che prevederanno l’esibizione di allievi delle scuole locali con un interessantissimo tour per le vie della “fulgentissima” e visita gratuita al castello.

Alla manifestazione saranno presenti il Sindaco Calogero Cremona, il Presidente della Proloco Dott. Vincenzo Giglio, l’Assessore Prof.ssa Rosa Maria Giunta e del Dirigente Scolastico Dott. Roberto Navarra nonché altri esponenti del panorama culturale e politico del circondario.

Ecco il programma dell’evento:

PRIMO GIORNO (sabato 14 Aprile 2018)

• Ore 9: arrivo dei partecipanti e dei loro accompagnatori nella location dove gli allievi chitarristi approfondiranno i brani col M° L. Cacciatore (Scuola Media di San Calogero)). A loro sarà offerta una piccola colazione di benvenuto (biscotti, , the, acqua…)

• Dalle ore 9.30 alle 12.30/13 circa: Prove – “ricordino” ai partecipanti e vendita biglietti x estrazione vari premi……..

• Alle ore 12.30 si prevede un Tour guidato gratuito presso il Castello di Naro

• Ore 13.30 Pranzo libero (saranno consigliati ristoranti e paninerie con convenzioni).

• Ore 15/18 Prove

SECONDO GIORNO (domenica 15 Aprile 2018):

• Ore 9.30 arrivo dei partecipanti e dei loro accompagnatori nella location

• Ore 10.30 Concerto di chitarra gratuito per i partecipanti e la cittadinanza (30 min. circa)

• Ore 11 GRAN CONCERTO DEGLI ALLIEVI DELLA MASTER diretti dal M° L. Cacciatore

• Ore 11.30 Saluti del Sindaco Calogero Cremona, del Presidente della Proloco Dott. Vincenzo Giglio, dell’Assessore Prof.ssa Rosa Maria Giunta e del Dirigente Scolastico Dott. Roberto Navarra e delle autorità varie invitate; consegna Diplomi di partecipazione alla Master

• Ore 12 Tour guidato gratuito per il centro storico di Naro

• Ore 13.30 Pranzo libero (saranno consigliati ristoranti e paninerie con convenzioni).

Di Pietro Geremia