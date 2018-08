Naro, tutto pronto per l’evento “Tacco 12” organizzato dall’Associazione iConteplAttivi

La città di Naro dice no alla violenza di genere.

L’associazione iConteplAttivi guidata dal suo presidente Massimiliano Arena ha organizzato per Domenica 12 Agosto alle ore 19:30 una tavola rotonda denominata “Tacco 12” presso la sede Casa Conteplattiva adiacente alla Chiesa Sant’Agostino. Numerosissimi e tutti al femminile saranno gli interventi che si avvicenderanno durante il dibattito, coordinati da Rina Rinaldi, professoressa dell’istituto Verga, Mariella Di Grigoli, responsabile del comitato scientifico dell’Associazione Culturale Athena con presidente l’avvocato Giovanni Salvaggio con la presenza di Loredana Lodato Greco, presidente del club delle mamme.

Antonella Maggio, Alfonsa Farruggia, Laura Amore, Giusy Pacinella, Francesca Scanio, Gaia Cupani, e Giovanna Salvaggio saranno dunque le autrici che prenderanno parte alla chermesse disquisendo dunque delle proprie fatiche letterarie con un piccolo intermezzo dato da Salvo di Caro, autore de “Un Caso Qualunque” ed unica componente maschile dell’incontro, il quale leggerà brani tratti dalla varie opere realizzate dalle scrittrici.

Non è la prima volta che le associazioni Athena, club delle Mamme e iConteplAttivi, considerate ormai delle piccole perle locali, entrano in sinergia per accrescere il livello culturale e sociale del territorio agrigentino creando eventi di alto spessore intellettuale. Una coordinazione che, in vista di eventi futuri, porterà sicuramente una ventata di aria fresca in tutto l’interland.

Di Pietro Geremia