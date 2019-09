Naro, zozzoni in azione in Contrada Paradiso: l’ammonimento del sindaco Brandara

Connect on Linked in

Sembra che gli incivili continuino ad insozzare le strade appartenenti al comune di Naro.

Nonostante nei giorni scorsi fosse stata segnalata e rimossa la presenza di una discarica abusiva creata da qualche zozzone nel sottopasso che collega Contrada Donnaligara a Contrada Paradiso, qualche poco raffinato residente avrebbe pensato bene di incrementare il cumulo di rifiuti continuando a gettare immondizia impunemente.

A scoprire la mini-discarica sarebbe stata la Vice Sindaco Serena Cremona dopo un sopralluogo condotto nei giorni scorsi, in cui, foto alla mano, avrebbe notato come la situazione sia ritornata ad essere nuovamente come qualche settimana fa, se non peggio.

“I controlli sono stati incentivati e finalmente troveremo chi si ‘diverte’ a farci vivere tra la spazzatura” – tuona il primo cittadino narese Maria Grazia Brandara.

Di Pietro Geremia