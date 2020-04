Canicattì, nasconde marijuana sotto il sedile: beccato 36enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato un 36enne originario di Canicattì per detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti risalirebbero ai giorni scorsi quando i militati avrebbero fermato il canicattinese in un posto di blocco sito in un tratto di strada fra Naro e Ravanusa. Insospettiti dall’odore di marijuana, i tutori dell’ordine hanno deciso di avviare una perquisizione del mezzo riuscendo così a scovare ben 100 grammi della sostanza stupefacente sotto il sedile e avvolta nel cellophane oltre ad un quantitativo di denaro ammontante a 2.180 euro in banconote di piccolo taglio e di dubbia provenienza.

Una volta portato in caserma e affidato all’autorità giudiziaria il 36enne si è avvalso della facoltà di non rispondere non fornendo al Gip alcun chiarimento sulla vicenda il quale, alla fine dell’interrogatorio, ha disposto nei confronti del sospettato la misura degli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia