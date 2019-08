Nascondeva crack nella sua abitazione, arrestato 30enne a Palermo

Connect on Linked in

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Candeh James Jerry 30 anni di Palermo.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, i militari hanno rinvenuto 4 grammi di crack suddivisi in 19 dosi nascosti in un contenitore in plastica per vitamine celati nella specchiera del bagno.

L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.