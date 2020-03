Natale 2019 ad Agrigento: Ecco Cosa Fare

Connect on Linked in

Il Natale 2019 di Agrigento sarà ricco di eventi e proposte per tutti gli abitanti del capoluogo e dei paesi della provincia. Le opportunità non mancano per dare vita a festività tutte da ricordare, con la prospettiva di immergersi in una città altamente suggestiva.

Il villaggio di Natale al Palacongressi

La principale attrazione si conferma il villaggio di Natale al Palacongressi. Sarà infatti allestita a partire dal 12 dicembre la tipica Casa di Babbo Natale, alla sua prima edizione presso la provincia siciliana. Un’iniziativa del genere è stata concepita per far divertire sia i bambini, sia le loro famiglie.

Dal laboratorio di giocattoli all’ufficio postale per le letterine a Santa Claus, con tanti eventi ed attività curati dall’animazione locale, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Ogni bambino avrà la chance di farsi una foto all’interno della slitta di Babbo Natale, o magari ricevere un regalo da lui stesso, o ancora conoscere gli elfi e dare a questi ultimi la propria letterina. Le opportunità non mancano per una festa tutta da ricordare per ogni piccolo.

I mercatini natalizi di Agrigento

Cos’altro si può fare durante il Natale 2019 ad Agrigento? Una valida idea è senz’altro rappresentata dai mercatini natalizi, durante i quali cittadini e turisti potranno fare shopping. Ancora non si sa molto sulle attività commerciali presenti, anche se il Comune di Agrigento ha diramato un avviso pubblico per trovare operatori pronti a mettere in vendita le loro eccellenze.

Dai commercianti specializzati agli artigiani di ultima generazione, le categorie interessate potrebbero essere davvero numerose e tutte pronte a mettere in mostra i loro punti di forza in occasione di un Natale tutto da vivere. Ci saranno tra 16 e 26 postazioni disponibili, a seconda delle richieste inviate e accettate dal Comune. I mercatini si terranno in piazza Aldo Moro.

Ad ogni modo, le opportunità non mancano per esercenti che sono in possesso di prodotti diversi rispetto al solito, capaci di diventare un autentico simbolo durante le festività natalizie. Le richieste possono essere inoltrate alle ore 12 del 2 dicembre al Protocollo del Comune, in plico chiuso e con controfirme sui lembi.

Chi dovrebbe sfruttare al massimo queste occasioni? Non solo i commercianti locali, certamente toccati da queste attività, ma anche tutti coloro che sono in procinto di portare il proprio prodotto sugli scaffali, specie se nel comparto alimentare, perché è noto che le festività natalizie sono un eccellente banco di prova per questi prodotti. Chi ha questo tipo di prodotto da commercializzare, infatti, può cogliere queste occasioni come un buon banco di prova per testare con i futuri consumatori questo prodotto. Attenzione, e questo vale soprattutto per chi ha iniziato a fare impresa da poco, alle normative igieniche, legali e che riguardano l’etichetta.

Altri eventi di Natale da non perdere

Agrigento può offrire diverse altre occasioni a coloro che hanno intenzione di vivere un Natale diverso dal solito. Per esempio, è possibile prendere parte a varie novene itineranti e trascorrere un’esperienza all’insegna della pura religiosità. Spostandosi di pochi chilometri, è consigliabile dare un’occhiata al celebre Presepe vivente di Montaperto, con percorsi natalizi tutti da vivere.

Dal Presepe della Badiola al quartiere di San Leone, passando per la zona di via Duomo, le opportunità per accedere ad eventi in grado di valorizzare il centro storico locale non mancano assolutamente. Con tali prerogative, il Natale 2019 ad Agrigento può diventare davvero un’esperienza unica.