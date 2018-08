Nave Diciotti, migranti iniziano sciopero della fame in attesa della decisione di Bruxelles

Connect on Linked in

Dopo ben 5 giorni di eterna attesa alla quale sono stati messi i clandestini presenti a bordo della nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, è iniziata una protesta consistente in uno sciopero della fame. La nave della guardia costiera aveva soccorso al largo di Lampedusa ben 177 migranti nello scorso 20 agosto i quali erano stati inizialmente indirizzati presso il porto di Catania dove in Ministro dell’Interno Salvini ha però vietato lo sbarco confinandoli così in quei pochi metri di metallo in attesa di una presa di posizione da parte di Bruxelles. Ed è proprio nella sede dell’Unione Europea che è tutt’ora in corso un incontro tra i rappresentanti dei Governi di Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Olanda, Malta, Belgio, Irlanda e Lussemburgo i quali sono stati chiamati a trovare nel più breve tempo possibile delle soluzioni sui collocamenti questione migranti.

Di Pietro Geremia