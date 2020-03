Canicattì, ancora incendi in città: 2 auto a fuoco nella notte

Continuano

gli incendi di auto a Canicattì.

L’ultimo

episodio, per ordine di tempo, è avvenuto nella sera scorsa dove due automezzi

sono stati dati in pasto alla fiamme in via Cartesio.

I veicoli, entrambi di proprietà di un pizzaiolo, si trovavano parcheggiati

proprio di fronte l’attività commerciale della vittima e pronti per essere

venduti quando, per cause ancora da accertare, sono andati a fuoco rendendo vani

gli sforzi compiuti dai vigili del fuoco della locale stazione immediatamente

intervenuti sul posto.

Del caso se

ne stanno occupando gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla Compagnia

sita in contrada Carlino i quali hanno acquisito i filmati delle videocamere di

sorveglianza della zona per fare luce sulla faccenda.

Non si contano più i mezzi andati a fuoco nella città del Parnaso da qualche mese a questa parte, segno che, evidentemente, qualcosa sembra covare sotto la cenere.

Di Pietro Geremia