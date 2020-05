Agrigento, resiste ad un controllo delle forze dell’ordine: arrestato 30enne ghanese

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi un 30enne di origini ghanesi è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo pare che si aggirasse con fare guardingo lungo la centralissima via Atenea quando sarebbe stato notato dai militari che hanno così deciso di avviare un controllo.

Alla vista delle forze dell’ordine però il 30enne avrebbe dapprima cercato di allontanarsi per poi, una volta bloccato, rifiutare di farsi identificare e controllare andando addirittura in escandescenze.

Una volta calmata la situazione l’uomo è stato perquisito da parte dei carabinieri agrigentini i quali però non hanno trovato nulla di illegale ma, per via della reazione rabbiosa, non hanno potuto fare altro che arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale.