Neonato abbandonato salvato dalla Polizia: Il capopattuglia “Chi lo ha abbandonato, lo ha fatto con criterio”

Un neonato di circa un mese è stato abbandonato in mezzo alla strada. E’ successo a Brescia nella giornata di ieri.

Il bimbo è stato notato da un residente che ha subito allertato le Forze dell’Ordine.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Questura che stanno ancora cercando i genitori del piccolo.

Il quotidiano Leggo ha riportato le parole di Antonio Matrano, Capopattuglia della Polizia di Stato

“Andrò a trovarlo in ospedale per vedere come sta. E’ una cosa che non mi è mai capitata”.

Così Antonio Matrano, capopattuglia della volante Carmine della questura di Brescia, che è intervenuto sul posto dove era stata segnalata la presenza di un passeggino, trovando il neonato abbandonato.

“Chi lo ha lasciato lo ha fatto con coscienza: c’erano anche un biberon e una borsa con tutti i cambi. Il piccolo sembra in buona salute”, ha aggiunto Matrano.

Fonte: Sostenitori.info