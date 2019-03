Connect on Linked in

Una sorta di class action contro il Libero consorzio, l’ex Provincia di Caltanissetta, potrebbe presto essere promossa dal Movimento dei Consumatori.

Al momento c’è un’analisi, quella del presidente provinciale Gioacchino Comparato, che annuncia l’intenzione di volere avanzare delle richieste di risarcimento a causa dei disagi provocati dal crollo del ponte e dalla mancata installazione del Ponte Baily.

Un’analisi impietosa e colma di amarezza quella di Comparato. «Con enorme disappunto dobbiamo constatare come dopo 166 giorni dal crollo del ponte sulla Mussomeli- Caltanissetta nulla sia cambiato. Lo squarcio sulla statale e ancora lì e si fa beffa di noi.

Nonostante tutti gli sforzi e l’intervento del comitato “viabilità negata di Mussomeli”, che in questi mesi si è prodigato per “costruire” percorsi alternativi, per dare voce ad un territorio abbandonato, lasciato nel proprio isolamento, quella voragine, lungo la statale in questione, esprime un isolamento reale, che necessita di una immediata soluzione“.

Fonte: gds.it

(https://caltanissetta.gds.it/articoli/cronaca/2019/03/13/niente-lavori-al-ponte-crollato-difficile-raggiungere-mussomeli-19ba9cf5-ac21-42a6-bcbf-43c6ea6f83dd/)