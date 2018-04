Niscemi, sindaco aggredito durante sagra del carciofo

Connect on Linked in

Una punta di amaro in un giorno di festa a Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta. Durante la 38ª edizione della sagra del carciofo infatti, il sindaco Massimiliano Conti, eletto poco meno di un anno fa, è stato aggredito con un colpo alla nuca dal titolare di un bar.

Nel dettaglio, sembra che la causa di tanta violenza sia dovuta alla chiusura della strada, per via delle festa, dove è sito il bar e che quindi ha comportato un numero esiguo di incassi all’imprenditore.

Nella strada in questione era stati istallati, in virtù delle misure antiterrorismo varate dal Ministro dell’Interno. dei dissuasori che hanno quindi mandato su tutte le furie il barista, il quale non appena ha intravisto il sindaco l’ha colpito duramente sul capo mandandolo all’ospedale, dove i dottori hanno diagnosticato una prognosi di un paio di giorni. L’aggressore in seguito è stato indagato dai carabinieri per lesioni a pubblico ufficiale.

Di Pietro Geremia