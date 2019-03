Noleggiare un’auto a Catania: la convenienza per chi arriva in aereo

Connect on Linked in

La bellissima città di Catania, che sorge in un punto strategico della Sicilia, rappresenta un punto di riferimento per una vacanza d’interesse non solo balneare, ma anche storico e artistico.

È situata sulla costa che si affaccia sul Mar Ionio, a metà strada tra Taormina e Siracusa. Può essere una meta perfetta per una vacanza che coniuga visite nella città e bagni nelle spiagge limitrofe, ma può anche essere scelta come punto di partenza per molte gite fuori porta, sia verso le altre spiagge del lungo litorale orientale, che verso l’entroterra siciliano.

Se siete tipi da escursioni, allora l’opzione migliore è quella di noleggiare un’auto per avere la possibilità di organizzare in assoluta libertà i vostri percorsi con gli orari che desiderate.

In effetti per una vacanza di questo tipo la combinazione aereo + auto a noleggio è la più consigliata per non sorbirsi un infinito viaggio in auto da casa vostra fino in Sicilia e per non dover dipendere, una volta giunti, dai collegamenti del treno o degli autobus.

Dall’aeroporto di Catania alla città

La zona orientale della Sicilia è servita dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa, che per traffico di passeggeri rappresenta il primo scalo del Meridione e il quinto a livello nazionale dopo Roma, Milano, Bergamo e Venezia.

Una volta atterrati a Catania, potete decidere di cercare subito un’auto a noleggio nelle vicinanze dell’aeroporto o pensarci una volta sistemati nel vostro alloggiamento in città. Appena usciti dal terminal ci sono cinque o sei agenzie, quindi davvero le alternative non mancano. Se, invece, volete prima raggiungere la città e pensare al noleggio dell’auto in un secondo momento, non sarà difficile muovervi dall’aeroporto con i mezzi pubblici.

Potete prendere la navetta, che è economica e passa circa ogni mezzora. Il centro di Catania dista pochi chilometri e l’autobus impiega più o meno 20 minuti ad arrivare. In città ci sono vari autonoleggi: vicino al porto, presso la Stazione Centrale e altri vicini al quartiere storico.

Autonoleggi e guida a Catania

Comunque decidiate di fare, in tutte le aziende avrete sempre un’ampia opportunità di scelta di vetture di tipologia diversa, comprendendo sia berline piccole e compatte che van per i gruppi più numerosi.

I prezzi non sono mai troppo proibitivi, anche se la tariffa può variare anche di molto dipendendo dal numero di giorni per cui si affitta la macchina. Ovviamente, più la richiederete per un tempo prolungato, più basso sarà il prezzo a giornata. Quasi tutte le agenzie di noleggio danno la possibilità di affittare anche seggiolini o rialzi per bambini, navigatore GPS, porta sci, catene e lettore dvd portatile.

Tra le agenzie di autonoleggio, sicuramente acarent.it è un punto di riferimento per chi cerca un’auto a noleggio anche senza carta di credito.

Cosa vedere a Catania e dintorni con un’auto a noleggio

Per quanto riguarda le mete turistiche da poter raggiungere in giornata con un’auto a noleggio avrete davvero l’imbarazzo della scelta, perché ci sono così tante opportunità che quasi non si contano.

Andiamo con ordine. Se da Catania vi muoverete verso nord, potrete visitare Savoca con la sua incantevole atmosfera medievale, Taormina e il suo splendido teatro greco oppure il magnifico borghetto medievale di Castelmola arroccato su una piccola altura.

Verso sud potrete invece raggiungere Siracusa e visitare le rovine archeologiche lasciate dai greci, la meravigliosa penisola di Ortigia, il canyon del fiume Cassibile, Avola o la cittadina di Noto considerata la capitale del barocco siciliano.

Un’altra opzione da considerare è quella di spostarsi verso l’entroterra e organizzare un’escursione sull’Etna, il più famoso simbolo della Sicilia e il più alto vulcano attivo d’Europa. Anche le Gole dell’Alcantara sono un luogo di singolare bellezza, per le colate di lava pietrificata che sono scese dai declivi dell’Etna e confluite nel fiume sottostante.

E questi sono solo pochi esempi della grande varietà di luoghi di interesse che potete vedere in questa zona della Sicilia!

Quindi siete pronti per immergervi nell’avventura di un viaggio on the road tra visite cittadine e escursioni nella natura? Catania vi aspetta con le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, contornate dal godimento di un clima meraviglioso e degli squisiti sapori siciliani.