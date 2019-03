Noleggio auto a Catania aeroporto: i migliori servizi low cost (H1)

Connect on Linked in

Approfitta delle migliori offerte per il noleggio auto a Catania aeroporto: con Locauto puoi noleggiare low cost in modo semplice e conveniente.

Tra i maggiori scali italiani per traffico passeggeri, l’aeroporto di Catania è il più importante della Sicilia: raggiunto da numerosi voli charter e di linea, il Fontanarossa è ben collegato alle vie d’accesso della città e servito da varie compagnie di autonoleggio.

Come scegliere il servizio migliore e approfittare dell’offerta più conveniente?

La vacanza perfetta: low cost e senza stress (H2)

Affittare un’auto è il modo più semplice per muoversi liberamente nei dintorni e scoprire le infinite bellezze che la Sicilia ha da offrire. Sicurezza e flessibilità sono presupposti irrinunciabili per godersi la vacanza: scegliere un servizio di autonoleggio non è un’operazione banale perché, oltre alla convenienza della tariffa, tanti sono i fattori da considerare per viaggiare in serenità.

Il primo, naturalmente, è la qualità della flotta messa a disposizione dalla compagnia. Da non sottovalutare l’affidabilità del servizio di assistenza: in caso di imprevisti, è importante poter contare su un supporto efficiente e tempestivo.

Qualunque sia l’esigenza in questione, la società di noleggio deve offrire risposte immediate e, inoltre, garantire soluzioni su misura per semplificare l’aspetto organizzativo. Ogni viaggio è diverso e tanti sono i modi per vivere una vacanza: c’è chi ama pianificarla all’ultimo minuto, e chi vuole organizzare liberamente le proprie giornate, seguendo l’ispirazione del momento.

Tra i migliori servizi di autonoleggio a Catania aeroporto c’è quello offerto da Locauto: vediamo quali vantaggi offre e quali sono le offerte disponibili.

Noleggio auto a Catania Fontanarossa: i servizi Locauto (H2)

Oltre a una flotta di primo livello, la compagnia si contraddistingue per servizi flessibili come la prenotazione fuori orario: la vettura può essere ritirata anche oltre il normale orario degli sportelli (dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 24).

Prenotando l’apposito servizio extra, infatti, si avranno fino a 90 minuti aggiuntivi per mettersi al volante, anche se il volo atterra in ritardo. Nessun limite di orario per la riconsegna: l’auto, infatti, può essere riportata in parcheggio anche oltre la mezzanotte, utilizzando l’apposito “key-box” per la consegna delle chiavi.

Chi sceglie Locauto per il noleggio di una macchina all’aeroporto di Catania, inoltre, può approfittare di interessanti promozioni, come il secondo conducente gratuito: doppia sicurezza e doppio piacere di guida, insomma, per viaggiare più rilassati senza costi aggiuntivi.

Dove si trova l’ufficio di noleggio auto all’aeroporto di Catania? Una volta scesi dall’aereo e varcata la soglia del Gate Arrivi, ci si trova al cospetto del banco di noleggio posizionato subito fuori dalle porte scorrevoli.

Il parcheggio si trova a circa un centinaio di metri, mentre per riconsegnare la vettura basta raggiungere la rotonda principale che porta all’area car rental.

Perché scegliere il noleggio digitale Locauto Rent a Catania (H2)

Il servizio di noleggio Locauto è l’ideale anche per i viaggiatori più dinamici. Grazie all’apposita app, infatti, è possibile usufruire della massima libertà per gestire la prenotazione, il ritiro e la riconsegna dell’auto.

Il noleggio digitale è in assoluto il modo più semplice per pianificare il viaggio, o per organizzare la trasferta di lavoro nel caso dei viaggiatori business. Questo, grazie all’esclusivo sistema full self service messo a punto da Locauto che abilita il noleggio last minute, 24 ore su 24.

Tutte le fasi possono essere gestite in modalità self service, semplicemente seguendo le istruzioni della app installata sul dispositivo: passare per il banco di noleggio – dopo aver completato la prima fase di convalida del profilo – diventa un optional: infatti, l’auto può essere sbloccata con un touch e non ci sono limiti di orario per la riconsegna.

Anche la prenotazione può essere modificata all’ultimo momento e in totale autonomia, verificando la disponibilità delle vetture direttamente in parcheggio.