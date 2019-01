Non si è presentato al suo matrimonio: trovata l’auto bruciata con dentro un cadavere carbonizzato, giallo a Salemi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato nella zona di Piano dei Rizzi a Salemi, in provincia di Trapani. Il corpo era all’interno di un’auto bruciata. Sono intervenuti carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco e il medico legale.

Il cadavere carbonizzato era in una Mercedes classe C anch’essa completamente bruciata. L’auto appartiene a Francesco Ciaravolo che nel pomeriggio dello scorso 29 dicembre non si è presentato, facendole saltare, alle sue nozze che si sarebbero dovute celebrare nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano.

Lo hanno accertato i carabinieri che coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala stanno portando avanti le indagini per risolvere il caso e dare un nome al corpo ritrovato. Il sospetto dei militari è che si possa trattare proprio del proprietario della vettura, del quale anche i parenti non hanno saputo per il momento fornire notizie.

I rilievi vengono effettuati dal nucleo investigativo e dalla squadra scientifica del comando provinciale dei carabinieri. L’incendio potrebbe essersi sprigionato fra la notte scorsa e l’alba di stamane. I militari dell’Arma stanno cercando di capire se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio. Difficile, date le condizioni del corpo, identificare l’uomo deceduto.

Fonte:gds.it

(http://trapani.gds.it/2019/01/05/non-si-e-presentato-alle-nozze-e-sua-lauto-bruciata-col-cadavere-carbonizzato-giallo-a-salemi_979099/)