Sembra che ormai la zona balneare di San Leone sia diventata un ring da boxe all’aperto.Nonostante le continue incursioni delle forze dell’ordine nella zona situata nei pressi dell’ex eliporto, dove si sono piazzati alcuni ambulanti specializzati nello street food, sarebbe avvenuta l’ennesima rissa tra giovani.

Ad avere la peggio sarebbe stato un 17enne originario del posto che in seguito alla lite disputata dinanzi agli esterrefatti passanti, e avvenuta per cause ignote, sarebbe rimasto leggermente ferito a causa dei pugni e calci ricevuti. Sul caso indagano i poliziotti della Questura di Agrigento.