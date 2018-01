Noto, auto si scontra contro cartellone: trovati nel mezzo un’ascia e 9 cartucce

Print This Post

Nella giornata di ieri un tabellone pubblicitario ha letteralmente fermato la corsa di un fuoristrada nella città di Noto.

All’incrocio tra via Salvemini e via Napoli infatti, un 42enne originario di Linguaglossa, probabilmente in stato ebbrezza, avrebbe perso il controllo dell’autoveicolo andando a sbattere violentemente contro il cartellone pubblicitario.

Immediatamente dopo il violento scontro sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente all’ospedale dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito per riscontrare l’eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sul luogo dell’incidente si è recata inoltre la polizia che, dopo aver perquisito il mezzo, ha trovato all’interno del cofano un’ascia e 9 cartucce di fucile da caccia nascoste a loro volta all’interno di un borsello. Dopo questi ritrovamenti, l’uomo è stato dunque denunciato e dovrà rispondere di detenzione illegale di munizionamento e porto di armi improprie, che sono state ovviamente sequestrate dalle forze dell’ordine.