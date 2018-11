Noto, barista gli chiede di spegnere la sigaretta ma lui si offende e gli spara: arrestato pregiudicato 28enne

Connect on Linked in

Sparatoria all’interno di un bar. E’ entrato nel bar “Las Vegas” con una sigaretta accesa incurante del fatto che all’interno dell’esercizio vi era il divieto di fumo.

Il proprietario, vedendolo con la sigaretta accesa, gli chiede di spegnerla facendo infastidire e non poco il 28enne che, prendendo una pistola che aveva nascosta nei vestiti, spara 2 colpi contro il proprietario per fortuna non centrandolo per poi uscire dal bar e fuggire a bordo della sua macchina per le vie della cittadina.

Qualcuno a quel punto, assistendo a ciò che stava accadendo, ha chiamato i carabinieri che prontamente si sono messi alla ricerca dell’uomo riuscendo poco dopo ad arrestarlo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato