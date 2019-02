Notte Bianca del Mandorlo, ad Agrigento la sfilata cambierà percorso

Print This Post

Non soltanto la via Sacra chiusa, al raggiungimento delle 10 mila presenze, ma anche – per garantire la massima sicurezza – il percorso della sfilata della domenica finale rivoluzionato.

Centro urbano blindato, inoltre, con l’obiettivo di

scongiurare caos e ingorghi e spola di bus navette da Fontanelle, Villaseta e

Villaggio Peruzzo. La macchina organizzativa dell’edizione 2019 del Mandorlo in

fiore viaggia in maniera spedita. E ieri è stato il momento della presentazione

del nuovo percorso della sfilata e dei dettagli logistici.

“Chiudere le strade consentirà di spostarsi velocemente

e trovare posteggio nel perimetro della città. Vogliamo evitare ingorghi e

portare gli spettatori dove si svolgono le manifestazioni”, ha spiegato,

ieri, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2019/02/21/notte-bianca-del-mandorlo-ad-agrigento-la-sfilata-cambiera-percorso_1005463/)