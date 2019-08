Notte di fuoco a Monreale: decine di sfollati in seguito ad un incendio

Connect on Linked in

Una notte da dimenticare quella appena trascorsa nella provincia di Palermo.

Nella zona sita tra Monreale e San Martino delle Scale un incendio di grandissime dimensioni avrebbe investito il lato destro di Monte Caputo iniziando velocemente ad espandersi, per via del vento e del forte caldo, e creando così ingenti danni in tutta la zona circostante.

Sul posto si sono immediatamente precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco e dei forestali i quali per tutta la notte hanno lottato contro delle fiamme talmente pressanti da far istituire un Comitato di sicurezza presieduto dal prefetto di Palermo.

L’incendio, che avrebbe raggiunto una dimensione ab-enorme, avrebbe così costretto alcuni abitanti della zona ad abbandonare le proprie case per essere accolti presso la scuola Antonio.