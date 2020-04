Agrigento, numerosi interventi del personale del Libero Consorzio per garantire la viabilità sulle strade provinciali

Print This Post

Il settore Infrastrutture stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento continua il monitoraggio e gli interventi lungo le strade provinciali, nonostante l’emergenza covid-19. Oggi è stato segnalato un cedimento lungo la S.P. 46 Naro – Durrà al Km 5 + 300 dal capo Cantoniere Pasquale Vassallo che ha prontamente collocato la segnaletica di pericolo.

Nei giorni scorsi, dopo le abbondanti piogge sono state rimosse piccole frane sulla Sp n.1 Piano Gatta – Borsellino nel territorio del comune di Agrigento. Uno modesto smottamento di carreggiata si è verificato lungo la Sp. 24 A Staz. Cammarata – Cammarata.

In questo caso il Capo cantoniere Giuseppe Cacciatore ha provveduto a sistemare la segnaletica di pericolo lungo il tratto interessato. Una frana ha interessato invece la S.P. 28 “Montallegro – Siculiana Raffadali” al km. 0+300 dove i il capo cantoniere Aurelio Castro e i cantonieri Vito Scalia e Domernico Miceli hanno collocato la segnaletica di pericolo in attesa di potere effettuare i lavori di ripristino della carreggiata.

Segnalati altri detriti lungo la Spc 59 ex consortile “SP46 Naro-Durra’ – SP63 Campobello SS 115”.