Nuovo allarme coronavirus, stavolta nel Catanese. A Misterbianco cinque componenti di una famiglia sono risultati positivi al tampone, così come due loro amici.

Lo rende noto l’Asp di Catania, aggiungendo che uno di essi è stato ricoverato e che gli altri sei sono in isolamento e presentano una sintomatologia lieve o del tutto asintomatica.

Risultano invece guariti due pazienti di un mini focolaio individuato a Gravina di Catania, sempre nel Catanese: una coppia di lombardi che era finita al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi con sintomi lievi.

In Sicilia la settimana dall’11 al 18 luglio, per quanto riguarda l’epidemia da coronavirus, è stata la peggiore da maggio a questa parte. Secondo i dati di ieri, nella nostra isola sono dunque in totale 3.142 i positivi dall’inizio dell’epidemia, 162 quelli attuali. Invariato, ormai da otto giorni, il numero delle vittime, 283. Sono 1512 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 248.579 quelli totali.

Fonte: gds.it

(https://catania.gds.it/articoli/cronaca/2020/07/20/catania-nuovo-allarme-coronavirus-sette-positivi-un-ricovero-in-ospedale-9d555f5d-c127-418e-8e05-cad08f090fab/)