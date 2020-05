Agrigento, Nuovo percorso assistenziale per pazienti Talassemici grazie al gran cuore dei Professionisti dell’Asp agrigentina

L’Associazione Fastd Sciacca Onlus ringrazia a nome di tutti i Pazienti emoglobinopatici rappresentati, la Dott.ssa Gerardi Calogera ( UOSD Talassemia di Sciacca), la Dott.ssa Carmen Liuzzo ( Anestesista Rianimatrice e Responsabile del Vascular Team dell’Ospedale di Agrigento), il Dott. Giuseppe Bellavia ( Capo Dipartimento del Farmaco), la Dott.ssa Roberta Ragusa ( Farmacista presso il P.O. del San Giovanni di Dio di Agrigento) e la Dott.ssa Terrazzino Stefania ( Farmacista presso il P.O. di Sciacca) per aver accolto il grido d’aiuto lanciato dalla scrivente per 3 assistiti che rischiavano a far data di oggi di non poter effettuare la terapia salvavita ferrochelante attraverso pompa accufuser e pulizia/impianto picc.

Le figure sopracitate, con grande professionalità, amore verso il prossimo e dedizione per il loro lavoro, dopo aver recepito il problema, come dei veri Padri e Madri di famiglia, si sono coordinate organizzando nel giro di pochissimi giorni un servizio assistenziale ottimale a favore dei pazienti emoglobinopatici della Provincia di Agrigento.

Nei prossimi mesi speriamo di ottenere la stessa collaborazione dal Vascular Team del P.O. di Sciacca cosi da facilitare le terapie per pazienti Saccensi.

Con l’occasione l’Associazione Fasted, oltre a rivolgere un abbraccio di ringraziamento a tutti i Professionisti che hanno collaborato affinchè venisse avviato questo percorso assistenziale, vuole rimarcare il fatto che Agrigento non è sinonimo di malasanità.

L’Asp di Agrigento, infatti, ha in organico figure Professionali ( Medici e Sanitari in genere) di alto livello professionale ed umano, noi abbiamo avuto l’onore di incontrarle nel percorso Associativo a tutela dei Pazienti rappresentati.

Tanti altri sono gli obiettivi che abbiamo in mente di raggiungere, con la speranza di trovare la stessa collaborazione e la stessa umanità che ci ha riempito il cuore ed ha permesso di dare serenità a tre Persone e a tre Famiglie.

Il Presidente

Restivo Dott. Calogero