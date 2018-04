Offerte Lavoro, il comune di Misilmeri cerca personale

Connect on Linked in

Il Comune di Misilmeri ha avviato le selezioni per due assistenti sociali part-time, sette full-time, due educatori e due rendicontatori a tempo pieno.

I contratti sono a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2019 e per presentare la domanda di partecipazione ai concorsi pubblici c’è tempo fino al 4 maggio. Ecco tutte le informazioni per candidarsi:

-Esperti Rendicontazione: richiesta la laurea, l’abilitazione all’esercizio professionale di dottore commercialista o di esperto contabile e l’iscrizione all’albo professionale dei dottori Commercialisti. Stipendio annuo lordo previsto ammonta a 12 mila euro per diciotto ore di lavoro settimanale;

-Assistenti Sociali: richiesta la laurea in Scienze del servizio sociale, ma sono considerati validi anche i diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale, nonchè l’abilitazione all’esercizio professionale di assistente sociale e l’iscrizione all’albo di categoria. Per i posti full time è previsto uno stipendio annuo lordo di 24.602,89 euro mentre per i part time lo stipendio ammonta a 17.768,75 euro;

-Educatori: richiesta la laurea di primo livello in scienze dell’educazione e della formazione oppure la laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua o in scienze pedagogiche o il diploma di laurea in pedagogia ed equipollenti. Stipendio annuo lordo è 24.602,89 euro.

Di Pietro Geremia