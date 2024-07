Importanti modifiche alla viabilità sono previste per oggi, giovedì 25 luglio, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, a causa delle riprese del film “Francesca e Giovanni”.

La tratta tra i km 33 e 35, in direzione Catania, sarà completamente chiusa al traffico dalle ore 8:00 alle 16:00.

Il film, che racconta la vita dei giudici Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, necessita di questo spazio per girare alcune scene cruciali, motivo per cui è stata programmata la chiusura del tratto autostradale vicino Termini Imerese.

Durante le ore di interruzione, il traffico sarà gestito come segue:

I veicoli leggeri provenienti da Palermo diretti a Catania saranno deviati allo svincolo di Trabia, dovranno seguire la Strada Statale 113 e potranno rientrare sull’autostrada tramite lo svincolo dell’agglomerato industriale.

I mezzi pesanti seguiranno lo stesso percorso, ma saranno temporaneamente accumulati presso l’area di servizio Caracoli Sud. In caso di ulteriore necessità, l’accumulo potrà estendersi lungo il tratto autostradale per un massimo di 60 minuti.

La carreggiata in direzione Palermo rimarrà aperta e non subirà restrizioni al traffico.

Questa chiusura rappresenta un evento significativo non solo per i pendolari giornalieri ma anche per il settore cinematografico italiano, sottolineando l’importanza della Sicilia come location cinematografica.

Le autorità locali e la produzione del film hanno lavorato insieme per minimizzare l’impatto sul traffico e garantire la sicurezza durante le riprese.

Gli automobilisti sono invitati a pianificare i propri spostamenti con anticipo e a seguire le deviazioni indicate per evitare disagi. Ulteriori aggiornamenti sul traffico e sui dettagli delle riprese saranno forniti dalle autorità competenti e dai canali informativi locali.