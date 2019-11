Print This Post

Un ventinovenne di Pozzallo (Ragusa) è stato aggredito in un bar mentre beveva un caffè.

Sembrerebbe trattarsi di una aggressione a sfondo sessista. Prima un ragazzino gli ha infatti rivolto insulti omofobi poi sono arrivate altre persone, un vero e proprio “branco”, e lo hanno picchiato rompendogli il setto nasale e facendogli perdere i sensi.

Trasportato in ambulanza nell’ospedale di Modica, il giovane è stato operato per ricomporre la frattura. I carabinieri indagano per individuare i responsabili dell’aggressione: ci sarebbe immagini da telecamere di videosorveglianza che potrebbero permettere di risalire agli autori del pestaggio.

Sull’aggressione al ventinovenne omosessuale di Pozzallo, è interveuto anche il sindaco Roberto Ammatuna: «Se si tratta di un’attacco a sfondo omofobo è un fatto di inaudita gravità che condanno nella maniera più ferma perché nella civilissima Pozzallo fatti del genere non sono mai accaduti. Aspetterei di conoscere la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri per avere un quadro più chiaro di quello che è successo».

I militari di Pozzallo stanno verificando la versione fornita dai familiari del giovane, stanno interrogando alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/304495/omofobia-giovane-gay-insultato-e-picchiato-a-pozzallo-dal-branco.html)