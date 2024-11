Nell’ambito di un’operazione di monitoraggio del territorio di Termini Imerese, finalizzata a prevenire e contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato un giovane di 25 anni, residente a Trabia e già noto alle autorità, per detenzione e spaccio di droga.

Durante un controllo stradale, il comportamento nervoso dell’individuo ha suscitato sospetti nei militari del Nucleo Operativo di Termini Imerese e della locale Stazione, spingendoli a effettuare una perquisizione approfondita.

Il sospetto è stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish. Le indagini hanno portato i Carabinieri all’abitazione dell’indagato, dove sono stati scoperti altri 60 grammi di hashish, nascosti in maniera ingegnosa, pronti per la vendita al dettaglio.

La perquisizione ha anche portato al recupero di materiale per il confezionamento della droga e di un presunto “libro mastro” delle vendite.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, e la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio di Analisi per le Sostanze Stupefacenti di Palermo per ulteriori analisi.

Questo intervento fa parte di una più vasta iniziativa di controllo del territorio che ha incluso anche la denuncia di un uomo per porto abusivo di arma da taglio e la segnalazione di cinque giovani come assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di hashish, cocaina e marijuana.