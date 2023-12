Nel corso dei consueti servizi volti a contrastare la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S. di Avola hanno denunciato un cittadino di 29 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Gli investigatori, sulla base di approfondite indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del denunciato.

Durante l’operazione, sono stati rinvenuti e sequestrati 5,8 grammi di crack, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Inoltre, sono stati scoperti tre bilancini di precisione e vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Durante l’attesa dello spacciatore presso la sua residenza, i poliziotti hanno contestato ulteriormente la guida senza patente e hanno proceduto con il fermo amministrativo del suo veicolo.