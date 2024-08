Monitorando attentamente la movida a Catania, in particolare nelle aree di via Auteri e piazza Currò, i carabinieri hanno individuato un giovane pusher straniero che solitamente incontrava i suoi clienti davanti a un negozio.

Il pusher, che sembrava mescolarsi tra i frequentatori della vita notturna, utilizzava l’ingresso del negozio per effettuare le sue vendite di droga a qualsiasi ora, giorno e notte, per poi scomparire rapidamente tra la folla delle strette vie adiacenti.

In una serata, approfittando di un momento opportuno e dopo essersi mimetizzati tra la folla per evitare di essere notati come in una precedente occasione in cui il pusher era fuggito vedendo una pattuglia da lontano, i carabinieri hanno organizzato un blitz.

Il giovane è stato sorpreso mentre abbassava la sella di uno scooter parcheggiato sempre davanti allo stesso negozio, probabilmente preparandosi per iniziare le sue “consegne” in via Auteri.

Con un rapido intervento dopo aver circondato l’area, i militari hanno bloccato il 25enne. Addosso aveva diversi pacchetti argentati contenenti circa dieci grammi di marijuana e hashish, ma il grosso del suo stock è stato trovato nel vano sottosella dello scooter, chiuso a chiave, dove erano nascoste altre 50 dosi di marijuana e 20 di hashish. Il pusher è stato arrestato.