Durante una pattuglia nel quartiere Librino di Catania, i Carabinieri hanno arrestato due uomini, di 31 e 27 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il più giovane, già noto alle forze dell’ordine, e il suo complice sono stati sorpresi nel corso di un’operazione accuratamente pianificata.

Notando un insolito via vai di persone presso un palazzo in viale Nitta, i militari hanno intuito l’attività illecita in uno degli appartamenti, già oggetto di un precedente sequestro legato al narcotraffico.

Approfittando dell’ingresso di un cliente, i Carabinieri hanno eseguito un blitz nell’appartamento, cogliendo i due in flagrante: il 31enne con la droga in mano e il 27enne intento a monitorare un avanzato sistema di videosorveglianza.

Sul posto sono state sequestrate dosi di marijuana e cocaina, oltre a denaro contante ritenuto provento dello spaccio.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Piazza Lanza, consolidando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.