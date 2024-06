I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno intensificato le operazioni di contrasto ai reati legati alle armi e agli stupefacenti, con particolare attenzione alle attività svolte nella giornata del 13.

Durante un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona di Vittoria, sono stati arrestati due residenti del posto, padre e figlio, identificati come O.B. e O.G., trovati responsabili per la detenzione ai fini di spaccio di 150 grammi di marijuana e per il possesso illecito di armi e munizioni.

L’operazione ha avuto luogo ad Acate, all’interno di un’azienda agricola di loro proprietà, dove, con l’ausilio del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, è stato possibile rinvenire la droga e le armi, comprese pistole a salve modificate per sparare e fucili clandestini con matricole alterate, oltre a 320 cartucce di vario calibro.

Seguito al sequestro delle armi, munizioni e droga, i due sono stati portati presso gli uffici per l’identificazione formale e successivamente arrestati per detenzione abusiva di armi, alterazione di armi, illecita detenzione di munizioni e possesso illecito di stupefacenti, e deferiti all’Autorità Giudiziaria.