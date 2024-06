Le accuse di scambio elettorale politico-mafioso, estorsioni, detenzione illegale di armi e stupefacenti, e l’introduzione non autorizzata di dispositivi telefonici in carcere delineano lo scenario dell’operazione Asmundo, che ha portato all’arresto di 12 individui sospettati di essere leader e membri del clan Nardo, attivo nella parte nord della provincia di Siracusa.

Questa organizzazione è considerata una branca della famosa famiglia mafiosa catanese Santapaola Ercolano. Tra gli arrestati figura Giuseppe Sorbello, ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, accusato di aver negoziato voti in cambio di favori con esponenti del clan Nardo per le elezioni comunali del 2022 a Melilli.

Secondo gli inquirenti Vincenzo Formica, Antonello Costanzo Zammataro e Antonino Montagno Bozzone sarebbero stati gli organizzatori e referenti del clan Nardo a Melilli.

A loro è stata contestata l’associazione mafiosa. Secondo l’accusa, Sorbello, alle amministrative a Melilli del 2022, avrebbe accettato la promessa di esponenti del clan Nardo di procurare voti in cambio di soldi all’impegno di adoperarsi per la scarcerazione anticipata di un affiliato alla cosca, all’epoca dei fatti detenuto nel carcere di Caltagirone.

Le indagini hanno rivelato come il clan abbia esercitato un’influenza intimidatoria, controllando diverse attività economiche e commettendo estorsioni, minacciando chiunque cercasse di opporsi o denunciare.

L’operazione svela l’estesa rete di controllo mafioso sul territorio, coinvolgendo non solo il settore criminale ma anche quello politico e imprenditoriale.

Gli arrestati sono: Giada Aimone, 32 anni; Salvatore Arrabito 34 anni; Antonello Costanzo Zammataro, 50 anni; Vincenzo Formica 42 anni; Alfio Alberto Ira, 57 anni; Andrea Mendola, 29 anni; Giuseppe Nunzio Montagno Bozzone, 58 anni; Antonino Montagno Bozzone, 34 anni; Salvatore Padua, 58 anni; Antonino Puglia, 58 anni; Salvatore Rasizzi, 37 anni; Arturo Tomasello, 42 anni. Agli arresti domiciliari: Giuseppe Puglia, 29 anni e Giuseppe Sorbello, 64 anni.