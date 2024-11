La polizia di Catania ha condotto un’operazione contro i parcheggiatori abusivi nel centro storico, sanzionando quattro persone.

Tra questi, un catanese di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un Dacur non ancora notificato, è stato fermato in via Dusmet. Durante l’intervento, la polizia ha notificato il Dacur e gli ha impedito di frequentare determinate zone della città.

In piazza Manganelli, un altro individuo di 31 anni, originario di Gela e con precedenti, è stato sanzionato insieme a un giovane catanese di 21 anni. Un ulteriore pregiudicato di 32 anni da Paternò è stato sanzionato in via Transito.

Sempre in via Dusmet, vicino a Piazza Borsellino, un catanese di 27 anni è stato sorpreso a svolgere il ruolo di parcheggiatore abusivo. Visibilmente irritato dal controllo, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato.

L’uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.