Studenti del Gruppo Sommozzatori dell’istituto “Duca degli Abruzzi di Catania” in azione stamattina per ripulire il litorale e i fondali del porticciolo turistico di Ognina. Un’iniziativa, denominata #Marepulito, resa possibile grazie alla collaborazionecon l’ASD Jonica Diving School, la Capitaneria di Porto di Catania e il Comune di Catania (che ha provveduto a rimuovere i rifiuti raccolti). Giovani volontari, per dare l’esempio alla città e lanciare un messaggio improntato sulla cura del mare, perché il degrado e la maleducazione si combattono anche con piccoli gesti di quotidiana civiltà.

“I nostri ragazzi stanno ripulendo una zona e cui siamo molto legati- spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania e Cavaliere della Repubblica Brigida Morsellino– parliamo di una squadra di sommozzatori che diventa il simbolo di un’offerta formativa che consente ai nostri studenti di avvicinarsi alle bellezze dei fondali marini”. Decine di sacchi riempiti con materiale e rifiuti di ogni tipo.

Tutti “segnali” evidenti lasciati qui da coloro che pensano che il porticciolo turistico di Ognina non gli appartenga: l’esatto opposto di quello che vogliono dimostrare gli studenti del “Duca degli Abruzzi” che hanno dato vita ad una importante iniziativa per rivalutare l’area e renderla più bella agli occhi di turisti e catanesi che visitano questa parte della città.

“I tanti rifiuti trovati devono essere un motivo di riflessione- prosegue la dirigente- il mare va sempre rispettato e protetto: questo è il nostro messaggio di legalità e comportamento civico che arriverà diretto alla gente grazie all’entusiasmo dei nostri ragazzi.

Un esempio tangibile che abbiamo desiderato mostrare al professor Maurizio Caserta, all’Avvocato Vincenzo Drago, all’Avvocato Giuseppe Giuffrida e al Dott. Lanfranco Zappalà che oggi hanno raccolto il nostro invito rivolto a tutti i candidati a Sindaco di Catania per le prossime elezioni comunali”.